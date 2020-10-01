РИАМО - 1 окт. В пяти крупных торговых центрах Подмосковья за три дня прошли вакцинацию 647 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья

Мероприятия по вакцинации прошли в ТЦ городских округов Бронницы, Луховицы, Красногорск, Щелково.

«Всего за три дня прививку от гриппа сделали 647 человек. Для проведения мероприятий были задействованы бригады врачей из местных поликлиник», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Чтобы пройти вакцинацию, работникам торгового объекта и посетителям необходимо было при себе иметь только паспорт или полис ОМС.

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