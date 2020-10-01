РИАМО - 1 окт. В столице две клиники Сеченовского университета снова начнут принимать пациентов с коронавирусной инфекцией, развернуто 550 коек, говорится в сообщении пресс-службы вуза.
Таким образом, госпиталь Covid-19 Сеченовского университета возобновляет свою работу после двухмесячного перерыва и будет оказывать круглосуточную помощь жителям города Москвы.
В клиниках есть «чистые» и «грязные» зоны, установлены шлюзы. Лечение проводят профессиональные сотрудники, экспертную поддержку оказывают ведущие научные сотрудники университета – пульмонологи, анестезиологи и эпидемиологи.
В марте этого года клиники университета перепрофилировали для приема коронавирусных пациентов, было развернуто 2 тысячи мест. Показатель летальности в стационаре был в среднем в два раза ниже, чем московский показатель смертности.
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Текстовая трансляция
1 ОКТЯБРЯ
- В Москве усилят контроль за соблюдением мер профилактики Covid‑19. Во всех общественных местах столицы нужно носить маски и перчатки.
- Собянин назвал условия, при которых не введут радикальные ограничения из‑за Covid в Москве.
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- Школам в Подмосковье рекомендовано установить каникулы исходя из эпидситуации. Решение об установлении каникул будет приниматься каждым руководителем общеобразовательной организации самостоятельно.
- Все военные комиссариаты Подмосковья готовы к призыву в условиях пандемии Covid‑19. В военкоматах есть все средства индивидуальной защиты и дезинфекторы, в помещениях соблюдается социальная дистанция.
- Работодатели в Москве обязаны перевести на удаленку 30% сотрудников c 5 октября. Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки.
- Контроль за соблюдением мер профилактики Covid‑19 усилят в школах Подмосковья с 5 октября. Министр образования региона отметила важность фиксирования температуры администраторами на входе в школы.
- В Москве временно закрыли Коптевский рынок из‑за нарушения масочного режима. Дальнейшие меры будут предприняты по решению суда.
- Половина школ Подмосковья уйдет на каникулы с 5 октября. Школам, в которых не были запланированы каникулы с 5 октября, рекомендуется действовать исходя из эпидситуации в муниципалитете.
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- За сутки в России зарегистрировали 8 945 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 230 больных. В Москве - 2 424.
- Более 38 тыс мигрантов протестировали на Covid‑19 в Подмосковье с 29 июля. Выявлено 45 случаев заражения.
- Еще 1211 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. За весь период пандемии в городе выздоровели 249 861 человек.
- В столице за сутки скончались 24 пациента с подтвержденными Covid-19 и пневмонией, за весь период пандемии в городе умерли 5254 человека
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