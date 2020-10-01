РИАМО - 1 окт. На востоке Москвы заменят 4 километра трамвайных путей в четырех районах, ремонт начнут 3 октября, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Речь идет о районах Богородском, Преображенском, Сокольниках и Красносельском.

«Благодаря новым трамвайным путям в районах станет меньше шума и больше спокойствия. Мы заменим самые хрупкие части путей — крестовины и стрелки, и, что важно, старые шпалы на экологичные аналоги. После работ трамваи пойдут тише и плавнее. Особенно перемены оценят жители близлежащих домов — уровень шума от движения вагонов снизится на 30%», - говорится в сообщении.

На время ремонта пять маршрутов трамвая пойдут по другому маршруту и четыре временно прекратят работу.

Подробную информацию опубликовали на сайте «Мосгортранса».