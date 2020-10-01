РИАМО - 1 окт. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении детского хирурга филиала Балашихинской областной больницы, врач обвиняется в причинении смерти по неосторожности, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Осенью прошлого года в филиале Балашихинской областной больницы обвиняемая проводила операцию по удалению аппендицита 10-летнему мальчику. Через 9 часов после операции ребенок умер от внутрибрюшного кровотечения.

«Установлено, что оперирующий врач не пронаблюдала за состоянием ребенка в первые часы после операции, не назначила соответствующий анализ крови, таким образом, не приняла должных мер по контролю в постоперационный период», - говорится в сообщении.

В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет передано в суд для рассмотрения по существу.