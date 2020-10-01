РИАМО - 1 окт. С 1 февраля в акции «Мособлгаз – с заботой о старшем поколении» приняли участие более 3 тысяч жителей старшего поколения, они заключили льготный договор на техническое обслуживание газового оборудования, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

По словам генерального директора АО «Мособлгаз» Игоря Баранова, жителям старшего поколения также помогали волонтеры. Они работали в рамках волонтерского движения «Помоги старшему поколению».

«Собрать листву в саду, сходить в магазин, провести генеральную уборку для людей старшего поколения это может быть сложно, а для нас просто и в радость!», — сказал Баранов.

Компания поздравила пенсионеров с Международным днем пожилого человека, который отмечается в 1 октября.

Подробнее ознакомиться с условиями акции можно на сайте, по бесплатному телефону горячей линии 8-800-200-24-09 или в филиалах «Мособлгаза».