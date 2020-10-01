РИАМО - 1 окт. В Московской области госуслугу по выдаче разрешений на деятельность легкового такси полностью перевели в электронный вид, подать заявление на выдачу разрешения можно на портале Госуслуг, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Срок предоставления услуги - пять рабочих дней, после чего в личный кабинет будет направлено электронное разрешение с QR-кодом, которое заявитель сможет самостоятельно распечатать и разместить в салоне такси», - говорится в сообщении.

Ранее разрешение выдавали на бумаге, а специальный код водители могли скачать на сайте регионального Минтранса. Сейчас водители смогут оформить разрешение дистанционно, без личного посещения МФЦ.

В случае утери распечатанного разрешения, его можно заново распечатать из личного кабинета на портале Госуслуг. Запись о выданном разрешении заносится в реестр, размещенный на официальном сайте областного Минтранса.

Пассажиры смогут отсканировать QR-код и проверить действительность разрешения, узнать информацию о перевозчике и автомобиле, обезопасив свои поездки. В настоящий момент в Подмосковье работают около 90 тысяч автомобилей такси по выданным разрешениям.