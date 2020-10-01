РИАМО - 1 окт. На некоторых улицах в центре и на западе Москвы временно изменится схема движения, в некоторых местах движение ограничат до зимы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Это связано с проведением различных мероприятий и реконструкцией инженерных сетей», - говорится в сообщении.

К примеру, из-за ремонта на участке Северо-Западной хорды с 7 октября по 25 апреля 2021 года ограничат движение от улицы Боженко до улицы Маршала Неделина.

В связи с полумарафоном «Моя столица» с 12:00 3 октября до 20:00 4 октября перекроют Университетскую площадь на отрезке от Университетского проспекта до улицы Косыгина. С 07:00 до 20:00 нельзя будет проехать по улице Косыгина, от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта.

В центре города с 8 октября по 10 декабря закроют участок Пыхов-Церковного проезда в районе пересечения с улицей Фадеева. Там собираются проводить реконструкцию инженерных сетей.

1 и 8 октября с 16:00 до 23:59 перекроют Большой Путинковский переулок от Нарышкинского проезда до Тверской улицы и участок Малой Дмитровки от Настасьинского переулка до Страстного бульвара.

30 сентября, 1,7 и 8 октября ограничат движение в Большом Путинковском переулке от Малого Путинковского переулка до Малой Дмитровки. Это связано с проведением 42-го Московского международного кинофестиваля.