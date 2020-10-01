РИАМО - 1 окт. Денис Гереш и Анастасия Муринец из Московской области стали победителями грантового конкурса форума «Таврида», говорится в сообщении пресс-службы Центра развития культурных инициатив.

Закрытие творческой антишколы региональной привлекательности и арт-академии форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» прошло в четверг в Крыму. На конкурсе Денис Гереш представил проект Всероссийского молодежного окружного конкурса искусств «Город А» в ЦФО РФ и выиграл 1,3 миллиона рублей на ее реализацию.

«Город А» – первый масштабный проект, объединяющий молодежь, города ЦФО РФ и современные виды искусства. Наша цель – развитие творческих талантов молодых людей, продвижение самобытности уголков страны, знакомство с уникальной историей малых и больших городов, сельских поселений», - отметил Гереш.

Анастасия Муринец выиграла 1,2 миллиона рублей на реализацию Открытого Московского областного фестиваля «Территория свободного творчества «Новый Город».

«Наш проект – это музей современного искусства под открытым небом, объединяющий молодых творцов и представителей, различных арт-индустрий, специализирующихся на создании и развитии уличного искусства. На один день заранее определенные территории Красногорска превратятся в площадки для демонстрации различных арт-объектов», - рассказала Муринец.

Она уточнила, что ярким финалом будет крупнейший в стране «Арт-карнавал», который в ближайшие годы должен стать брендом и флагманом событийного туризма нашей страны.

Всего в рамках творческой антишколы региональной привлекательности и арт-академии публичную защиту грантового конкурса прошли 46 человек. Победителями стали 12 человек, на проекты которых было выделено более 7 миллионов рублей.