РИАМО - 1 окт. Семнадцать детских и десять спортивных площадок появится в этом году в Подмосковье благодаря благоустройству общественных пространств, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«При благоустройстве общественных пространств мы стараемся учесть интересы маленьких жителей и подростков и помимо традиционных видов работ: укладки плитки, установки лавочек и освещения, большое значение уделяется досуговой части общественного пространства», - отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Площадки появятся в парке «Елочки» в Домодедово, на набережной Леонежского озера и общественной территории в Звездном городке, в Городском парке Ивантеевки, на улице Дирижабельная в Долгопрудном, в Городском парке Лосино-Петровского.

А также в зоне отдыха около Малаховского озера в Люберцах, на набережной реки Клязьма в Орехово-Зуево, на площади Пухова в Пересвете, на улице Советская в Шаховской, на улице Корешкова в Электростали, на набережной реки Осетр в Зарайске, в поселке Запрудня Талдомского округа, в сквере Дзержинского в Балашихе, на Советской площади в Верее, на пешеходной зоне в Луховицах, на площади Ленина в Сепрухове.

Спортивные площадки появятся в результате благоустройства следующих общественных территорий: набережной Сенеж Солнечногорска, улицы Корешкова в Электростали, сквера Дзержинского в Балашихе, набережной р. Клязьма в Орехово-Зуево, зоны отдыха около Малаховского озера в Люберцах, парка Малевича в Одинцово, парка Елочки Домодедово, Городского парка Ивантеевки, набережной реки Осетр в Зарайске.

В регионе в этом году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроят 46 территорий, включая 14 парков культуры и отдыха. Уже завершены работы по благоустройству площади Ленина в Наро-Фоминске, парка Кривякино в Воскресенске, Советской площади Вереи, исторического центра Волоколамска, улицы Ремесленной в Серебряных Прудах, мемориала «Журавли» в Котельниках, сквера Пушкина в Дзержинском, пешеходной зоны в Шаховской и пешеходной зоны в Луховицах.

Теперь на финишную прямую вышли еще семь объектов.