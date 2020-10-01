РИАМО - 1 окт. В настоящий момент в Москве проживают 475 тысяч москвичей старше 80 лет и 760 пенсионеров, которые старше 100 лет, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она напомнила, что до 28 октября москвичам старше 65 лет рекомендовано соблюдать домашний режим. Кроме того, с 5 октября работодатели должны перевести жителей столицы старшего поколения на удаленную работу. Также в мегаполисе создана горячая линия, куда может обратиться любой пенсионер с просьбой о помощи.
В Москве предусмотрено несколько направлений социальной поддержки старшего поколения: выплаты и льготы, соцобслуживание и адресная социальная помощь. Все пенсионеры, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут рассчитывать на адресную социальную помощь в различных видах (материальная, продовольственная, вещевая).
1 октября во всем мире отмечается Международный день пожилых людей. В столице проживают более трех миллионов пенсионеров.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии