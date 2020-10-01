РИАМО - 1 окт. В настоящий момент в Москве проживают 475 тысяч москвичей старше 80 лет и 760 пенсионеров, которые старше 100 лет, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы всегда оказываем представителям старшего поколения материальную поддержку и создаем все условия для того, чтобы они продолжали вести активный и интересный образ жизни», - отметила Ракова.

Она напомнила, что до 28 октября москвичам старше 65 лет рекомендовано соблюдать домашний режим. Кроме того, с 5 октября работодатели должны перевести жителей столицы старшего поколения на удаленную работу. Также в мегаполисе создана горячая линия, куда может обратиться любой пенсионер с просьбой о помощи.

В Москве предусмотрено несколько направлений социальной поддержки старшего поколения: выплаты и льготы, соцобслуживание и адресная социальная помощь. Все пенсионеры, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут рассчитывать на адресную социальную помощь в различных видах (материальная, продовольственная, вещевая).

1 октября во всем мире отмечается Международный день пожилых людей. В столице проживают более трех миллионов пенсионеров.