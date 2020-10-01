РИАМО - 1 окт. В автобусах «Мострансавто» зафиксировано 100 миллионов трансакций по бесконтактным банковским картам, возможность расплатиться за проезд таким образом появилась с марта 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Юбилейная стомиллионная трансакция была зафиксирована в минувшие выходные, а по состоянию на вторник, 29 сентября, в транспортных средствах компании уже совершено более 100 миллионов 400 тысяч таких поездок», - говорится в сообщении.

Тестировали систему в конце 2017 года. Опция доступна во всех автобусах компании - более чем в 4 тысячах линейных транспортных средств. Сейчас в автобусах регистрируется порядка 240 тысяч бесконтактных трансакций по будням.

Чаще всего услугой пользовались пассажиры Подольска, Химок и Королева. Проезд по городскому тарифу при оплате банковской картой более чем на 30% дешевле, чем при оплате наличными средствами. На пригородном и междугородном сообщении экономия составляет 20 рублей за поездку.