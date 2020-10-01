РИАМО – 1 окт. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что жителям европейской части России нужно менять летнюю резину на зимнюю в последнюю неделю октября, сообщает Газета.ru.

Он уточнил, что в это время придут смешанные осадки. Температура воздуха составит 5-6 градусов тепла.

«Это не говорит о том, что лягут сугробы, но это будет первый неустойчивый снег. В такую семидневку автомобилистам и надо менять резину. Смешанные осадки и такая температура означают, что необходимо уже потихонечку переобуваться», — отметил Тишковец.

Он напомнил, что, как правило, смена резины происходит в середине месяца. Но в этом году в погоду вмешается антициклон, и температура будет выше нормы. ​