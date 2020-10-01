РИАМО - 1 окт. В столице до конца этого года планируют закончить реконструкцию трех остановочных пункта на МЦД-1 и МЦД-2, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Будет завершена реконструкция станций Долгопрудная и Баковка на МЦД-1 и станция Подольск на МЦД-2», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Строители планируют также завершить возведение нового остановочного пункта «Ховрино-2» на Октябрьской железной дороге.

Кроме того, ведется разработка проекта планировки территории Бирюлевской линии метро. Проект хотят утвердить во втором квартале следующего года.

Новая линия будет проходить по территориям районов Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Печатники, Царицыно, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное.

Все о МЦД: схема, тарифы, режим работы>>