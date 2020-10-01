РИАМО - 1 окт. За 5 лет существования системы «Безопасный регион» количество интегрированных в нее видеокамер составило более 50 тысяч, с их помощью раскрыли свыше 2,5 тысячи преступлений и почти 49 тысяч правонарушений, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«На сегодняшний день 37 тысяч обзорных видеокамер установлено в местах массового пребывания людей: во дворах, парках, на пешеходных переходах, крупных дорожных развязках и перекрестках», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Он добавил, что почти 10 тысяч видеокамер, установленных на подъездах многоквартирных жилых домов и 3 тысячи на автодорогах Подмосковья позволяют в автоматически распознавать лица и автомобильные номера.

«Более 1 тысячи камер интегрировано собственниками торговых центров и магазинов формата «у дома», - сказал Каратаев.

Специалисты отметили, что с появлением видеофиксации, уровень уличной преступности в Подмосковье стал снижаться.

«Мы неоднократно убеждались на практике в действенности данной системы, в ее огромных возможностях. Видеонаблюдение помогает как раскрывать уже совершенные преступления, так и предотвращать новые», - подчеркнул Каратаев.