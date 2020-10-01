РИАМО - 1 окт. В столице нашли тело мужчины на территории приюта для животных, по этому факту возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО в четверг представитель ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, 1 октября 2020 года на территории приюта для животных, расположенного по 2-й Вольской улице в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаного ранения», — сказала собеседник агентства.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств случившегося и задержания преступника.

Расследование дела продолжается.