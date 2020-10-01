РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 окт. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов посетил детский сад №67 «Ивушка», поздравил с Днем воспитателя его сотрудников и пожелал благополучия и здоровья, сообщается на сайте администрации округа.

Пестов посетил детский сад №67 «Ивушка», ознакомился с деятельностью дошкольного учреждения и поздравил его коллектив с профессиональным праздником. Ему также провели экскурсию по Музею Победы, где в числе экспонатов хранятся копии архивных документов, предметы с мест сражения, найденные поисковыми отрядами, ордена и медали, переданные в дар музею.

«Пестов поблагодарил коллектив детского сада за проделанную работу и поздравил с Днем воспитателя и всех дошкольных работников», - говорится в сообщении.

Он отметил, что все сделано с душой и пожелал успехов, благополучия и здоровья.

«Несколько лет назад было принято решение о приобретении в муниципальную собственность от АО «РЖД» детского сада, расположенного на Силикатной-2. Мы пошли на это, потому что в микрорайоне была очень высокая потребность в местах в дошкольных образовательных учреждениях», - сказал Пестов.

По его словам, здание требовало не только больших материальных вложений, но и нуждался в ином содержании, которое бы вдохнуло в него новую жизнь. И это коллективу, которым руководит Ольга Кульба, удалось на славу. Дети идут в детский сад с удовольствием и уровень их подготовки достаточно высокий.

Результатом совместной работы коллектива стал проект «Космопорт «Ивушка» – детский сад будущего», где каждая групповая ячейка — это космическая станция, которая изучает жизнь на Земле в соответствии с возрастом и дополнительно погружается в мир космоса.

«Космос – своеобразная сказка, в которую дети верят. Мы должны детей научить мечтать, любить, стремиться к чему-то, а тема космоса помогает нам добиваться этого достаточно эффективно», — сказала Кульба.

В 2019 году детский сад получил статус инновационной площадки по ранней профориентации детей. Здесь действует 11 кружков дополнительного развития, в том числе по естествознанию и астрономии.

На базе детского сада функционирует космическая лаборатория, где дети могут изучать как робототехнику, так и различные свойства горных пород, воды, грунта. В космической оранжерее дети самостоятельно могут высаживать различные растения и наблюдать за их ростом, развитием при разном освещении, теплоподаче.