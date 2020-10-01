РИАМО - 1 окт. В правоохранительных органах сообщили, что одна из московских моделей обвинила своего бывшего мужа в избиении и угрозах пистолетом, сообщает Федеральное агентство новостей.

Выяснилось, что она приехала домой к бывшему мужу за другом. Все вместе они выпили и поужинали. Затем друг ушел.

«Спустя некоторое время хозяин квартиры схватил девушку за волосы и потащил в постель, где полностью раздел, рвал волосы и принудил к действиям сексуального характера», - говорится в сообщении.

Сначала он бил ее по голове. Потом достал пистолет и стал требовать полового акта.

Правоохратители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они осмотрели место происшествия, изъяли нижнее белье и биоматериалы.