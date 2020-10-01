РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 окт. Нападающий подольской ХК «Витязь» Джастин Дэнфорт признан лучшим игроком команды по мнению болельщиков, сообщается на сайте клуба.

«Джастин Дэнфорт – лучший игрок «Витязя» в сентябре. Канадец стал первым в опросе болельщиков. Он набрал абсолютно лучший показатель 52,81% по итогам опроса болельщиков на звание лучшего игрока ХК «Витязь» в сентябре 2020 года. Поздравляем!» - говорится в сообщении.

Второе место занял Каспарс Даугавиньш – 23,13%. Третье у Ильи Ежова – 6,25%.