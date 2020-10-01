РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 окт. В Пестовском парке подмосковной Балашихи в четверг открыли аллею рекламы в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево» на ней было высажено более 20 деревьев, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя главного управления по информационной политике региона Александр Менчук, глава Балашихи Сергей Юров, представители управления потребительского рынка администрации, рекламораспространители Подмосковья, 89-летний житель Балашихи Александр Мишин, который по собственной инициативе посадил в парке 30 дубов, 35 каштанов и 10 елей и провел мастер-класс по посадке деревьев для участников акции.

«Главное управление информационной политики Московской области с 2014 года принимает участие в акции «Наш лес. Посади свое дерево». У нас есть традиция, что участники подписывают свои футболки в двух экземплярах: один остается на территории, остальные висят в коридоре управления информационной политики в правительстве — они напоминают нам о том, что есть добрые дела, которые мы делаем вместе», — сказал Менчук.

Свою подпись на футболке поставил и Юров, который лично посадил несколько деревьев. Всего на «Аллее рекламы» высадили 20 деревьев: вишни и яблони.

По словам Юрова, в рамках этой акции прошло совещание, где презентована информация о схеме распространения рекламных конструкций, которая утверждена на территории Балашихи.

«В ближайшее время будет объявлен конкурс на размещение рекламных конструкций, в результате мы планируем получить значительные средства в городской бюджет», — подчеркнул Юров.

Экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в регионе с 2014 года. В этом году ее проводят в рамках Всероссийской кампании «Сохраним лес». Из-за угрозы коронавирусной инфекции было решено отказаться от масштабных площадок высадки деревьев. Акции проводят локально управляющие компании и ресурсоснабжающие организации Балашихи, а также в рамках мероприятий.