РИАМО - 1 окт. В Москве в четверг вечером загруженность дорог может достигнуть девяти баллов из десяти возможных, сильнее всего заполнены транспортом центральные улица города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Крупные заторы образовались на Садовом кольце, Валовой, Мытной, Ленинском проспекте, Смоленском бульваре, Садовой-Кудринской улице, Самотечной эстакаде.

Помимо этого, серьезные проблемы с движением образовались на западе, северо-западе и востоке Москвы.

К 20:00 загруженность городских дорог снизится до семи баллов, к 21:00 - до пяти баллов.