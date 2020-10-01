РИАМО - 1 окт. Чем быстрее начнется вакцинация жителей столицы от коронавирусной инфекции, тем быстрее пройдет пандемия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Чем быстрее будет произведена вакцина, чем быстрее привьется население, тем быстрее мы закончим с это заразой», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

Он отметил, что уже через несколько месяцев пандемия пройдет и люди вернутся к привычному образу жизни.

Ранее мэр Москвы порекомендовал пожилым москвичам до 28 октября соблюдать домашний режим. А также обязал столичные организации перевести на удаленный режим работы 30% работников с 5 октября.

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Текстовая трансляция

1 ОКТЯБРЯ

- Все военные комиссариаты Подмосковья готовы к призыву в условиях пандемии Covid‑19. В военкоматах есть все средства индивидуальной защиты и дезинфекторы, в помещениях соблюдается социальная дистанция.

- Работодатели в Москве обязаны перевести на удаленку 30% сотрудников c 5 октября. Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки.

- Контроль за соблюдением мер профилактики Covid‑19 усилят в школах Подмосковья с 5 октября. Министр образования региона отметила важность фиксирования температуры администраторами на входе в школы.

- В Москве временно закрыли Коптевский рынок из‑за нарушения масочного режима. Дальнейшие меры будут предприняты по решению суда.

- Половина школ Подмосковья уйдет на каникулы с 5 октября. Школам, в которых не были запланированы каникулы с 5 октября, рекомендуется действовать исходя из эпидситуации в муниципалитете.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 8 945 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 230 больных. В Москве - 2 424.

- Более 38 тыс мигрантов протестировали на Covid‑19 в Подмосковье с 29 июля. Выявлено 45 случаев заражения.

- Еще 1211 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. За весь период пандемии в городе выздоровели 249 861 человек.

- В столице за сутки скончались 24 пациента с подтвержденными Covid-19 и пневмонией, за весь период пандемии в городе умерли 5254 человека