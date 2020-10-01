РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 окт. Пожар в квартире одного из домов на улице Ульянова Подольска ликвидировали до приезда огнеборцев в четверг, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В четверг в 13:52 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Подольск, улица Ульянова, дом 7, квартира 115. Ликвидация пожара была выполнена до прибытия пожарных подразделений», - говорится в сообщении.

На место происшествия были направлены три единицы техники и 11 человек.