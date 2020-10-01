РИАМО - 1 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому рекомендуется отправить школьников на каникулы с 5 по 11 октября, решение об установлении каникул будет приниматься каждым руководителем общеобразовательной организации самостоятельно, исходя из эпидемиологической обстановки.

Ранее министр образования региона Ирина Каклюгина заявила, что половина школ Подмосковья уйдет на плановые каникулы с 5 октября, другая половина — в начале следующего месяца, решение о проведении внеплановых каникул в школах принимает директор совместно с родительским сообществом, если этого будет требовать эпидситуация.

«Рекомендовать руководителям образовательных организаций, предоставляющих на территории Московской области начальное общее, основное общее, среднее общее образование, установить с 5 октября 2020 года по 11 октября 2020 года (включительно) каникулы для обучающихся», — отмечается в документе.

Организации, работающие в сфере отдыха и оздоровления детей, образовательные организации, а также организации физической культуры и спорта должны соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции.

Также соблюдать санитарно-эпидемиологические правила обязали учреждения дошкольного образования, дополнительного образования.

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Текстовая трансляция

1 ОКТЯБРЯ

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