РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 окт. В подмосковных Котельниках в четверг поздравили пожилых людей с праздником, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Депутат Котельников Михаил Набокин и руководитель ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Никита Сафонов поздравили пенсионеров с Международным днем пожилых людей.

«1 октября празднуется Международный день пожилых людей. Эта дата в календаре не напоминание о возрасте, а возможность поблагодарить вас за мудрость, за труд, за Победу в Великой Отечественной войне, за то, как вы восстанавливали нашу страну в послевоенное время. Спасибо вам за опыт, которым вы делитесь с новым поколением, вы настоящий пример для молодежи», - сказал Набокин.