РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 окт. В подмосковном Подольске на территори парка усадьбы «Ивановское» растет 200-летняя 32-метровая лиственница, которую могут включить в Национальный реестр старовозрастных деревьев РФ и присвоить ей статус памятника живой природы всероссийского значения, сообщила «РИАМО в Подольске» экскурсовод федерального музея профтехобразования на базе усадьбы Наталья Чекръкчиева.

В парке усадьбы «Ивановское» начали исследование возраста и состояния 380 сохранившихся старовозрастных деревьев. Для этого сотрудники музея при усадьбе привлекли Подольское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и специалиста из Подольского филиала ГКУ Московской области «Мособллес».

«В парке сохранились три лиственницы времен Петра I. Возраст одной из них уточнил специалист лесничества, ей около 200 лет. Высота ствола - 32 метра. Данные о дереве направили в Национальный реестр старовозрастных деревьев РФ. Возможно оно получит статус памятника живой природы Всероссийского значения. Тогда ее занесут в книгу «Деревья – памятники живой природы. Самые уникальные деревья России». Метод определения возраста для дерева не опасен», - сказала Чекръкчиева.

Она отметила, что специалист также определил возраст остролистного клена и ели, они ровесники, им около 150 лет. Для этого он использовал как контактные методы с буром, так и бесконтактные. Для деревьев они не опасны.

По ее словам, со временем данные о всех деревьях занесут в специальную картотеку и составят карту, по которой планируют начать водить экскурсии. Узнать подробнее о вековых деревьях можно будет уже весной 2021 года.