РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 окт. Жители подмосковных Люберец смогут бесплатно посетить крупнейшие выставочные залы 3 и 4 октября в рамках акции «Музейные выходные», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В День Московской области - 3 и 4 октября - министерство культуры региона проведет акцию «Музейные выходные».

«Каждому участнику акции – гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства – выдается бесплатный билет, предоставляющий право бесплатного разового посещения государственного музея. Услуги государственных музеев по предоставлению экскурсионного обслуживания оказываются платно», - говорится в сообщении.

Среди музеев и выставочных комплексов, которые можно будет посетить в предстоящие выходные: Государственный мемориальный музей-заповедник П.И. Чайковского, Серпуховский историко-художественный музей, музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим», Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока и другие.