РИАМО - 1 окт. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство административно-делового центра в городском округе Кашира, это позволит создать примерно 50 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Новый объект возведут в микрорайоне Центральный. В здании будут находиться офисные площади под аренду и торговые залы. Завершить строительство центра застройщик намерен в конце следующего года.

«Проект сопровождают сотрудники Центра содействия строительству при Правительстве Московской области в категории малого бизнеса», – сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Площадь здания составит порядка 1,5 тысячи квадратных метров. Объем инвестиций в проект оценивается в 100 миллионов рублей.