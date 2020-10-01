РИАМО - 1 окт. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в столице нет второй волны коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

«Второй волны, как таковой нет. Потому что второй волной обычно называют вторичное заболевание тех, кто уже переболели. Так вот этого нет», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

В то же время градоначальник заверил, что число новых выявленных случаев коронавирусной инфекцией скоро может приблизиться к 3 тысячам в сутки. Также выросло число госпитализируемых пациентов.

При этом коечного фонда для пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве достаточно, ежедневно в столице выводят из резерва дополнительные блоки в больницах.

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Текстовая трансляция

1 ОКТЯБРЯ

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- В Москве временно закрыли Коптевский рынок из‑за нарушения масочного режима. Дальнейшие меры будут предприняты по решению суда.

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