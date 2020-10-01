РИАМО - 1 окт. Председателем Московского городского суда назначен Михаил Птицын, который ранее занимал пост председателя Южного (Северо-Кавказского) окружного военного суда, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ о назначении опубликован на официальном портале правовой информации.

«Постановляю назначить на шестилетний срок полномочий председателем Московского городского суда Птицына Михаила Юрьевича», - говорится в документе.

Ранее Птицын занимал пост председателя Южного (Северо-Кавказского) окружного военного суда, а до этого был председателем Западно-Сибирского окружного военного суда. Его кандидатуру на пост главы Мосгорсуда одобрила Высшая квалификационная коллегия судей РФ.

Ранее ВККС также приняла отставку председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой, которая покинет Мосгорсуд 23 октября. Она возглавляла городской суд столицы с 2000 года.