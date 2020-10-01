РИАМО - 1 окт. Специалисты начали возводить «островную» пассажирскую платформу на новой строящейся станции МЦД-2 Щукинская, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Поезда будут останавливаться с каждой стороны платформы, над которой сделают навес на всю длину. Кроме того, будут оборудованы современная навигация и освещение. Строительство ведется без остановки движения поездов.

«Для безопасного перехода железной дороги и выхода на городскую территорию на станции возводится мост-конкорс с двумя вестибюлями, общей площадью 4 тысячи квадратных метров. Здесь будет сформирована безбарьерная среда для пассажиров: на подъем и спуск установят по два эскалатора и лифт для людей с ограниченными возможностями здоровья», – уточняется в сообщении.

Кроме того, будут оборудованы билетные кассы с заниженным окном. Также в вестибюлях будут располагаться санитарные комнаты. Переход на одноименную станцию метрополитена организуют по принципу «сухие ноги».

Сейчас закончено строительство южного и северного вестибюлей. В них ведут отделочные работы. В центральной части моста-конкорса осуществляется монтаж металлоконструкций.