РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 окт. Свыше 70 участникам Великой Отечественной войны в Подольске подарят новую бытовую технику, а у 25 человек проведут ремонт в квартирах, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В Подольске продолжаются мероприятия по поддержке участников Великой Отечественной войны. Им передают в дар бытовую технику и делают ремонт в квартирах. Накануне 75-летия Победы по поручению главы округа Николая Пестова администрацией проведено обследование жилищно-бытовых условий участников Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении.

Работа была индивидуальной, потому что у каждого были свои пожелания. С их учетом было принято решение приобрести 73 единицы бытовой техники – холодильники, телевизоры, газовые плиты, стиральные машины, а по 25 адресам провести текущий ремонт в квартирах.

Начиная со второй половины сентября, бытовая техника была доставлена уже по 45 адресам. В настоящее время в городском округе Подольск проживают 107 участников Великой Отечественной войны.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>