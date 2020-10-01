РИАМО - 1 окт. Личный кабинет клиента «МосОблЕИРЦ Онлайн» обзавелся дополнительным функционалом, он стал еще удобнее для жителей Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы информационно-расчетного центра.

«Личный кабинет интегрирован с порталом Госуслуг esia.gosuslugi.ru. Впервые с федеральным порталом Госуслуг совмещается региональный сервис расчетов за ЖКУ, наряду с такими государственными сервисами, как «Добродел», «Личный кабинет налогоплательщика» и «Активный гражданин», – сказал гендиректор «МосОблЕИРЦ» Олег Савельев.

Жители Московской области, у которых уже есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, могут воспользоваться упрощенным процессом авторизации в личном кабинете «МосОблЕИРЦ Онлайн» с помощью тех же логина и пароля.

«МосОблЕИРЦ Онлайн» является мини-офисом расчетного центра в компьютере или мобильном телефоне. Квитанцию за ЖКУ можно оплатить одним касанием через Google Pay, Аpple Pay или QR-код. Кроме того, информационно-расчетный центр позволяет оформить онлайн заявку на получение субсидии на оплату ЖКУ или подать заявку в Единую диспетчерскую службу Московской области.