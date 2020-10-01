РИАМО - 1 окт. За мотосезон 2020 года в Москве расчеты быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах ГКУ «ПСЦ» спасли восемь человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

С начала мотосезона пожарные на мотоциклах совершили 1928 выездов, в том числе пять на тушение пожаров и возгораний, 60 - на ликвидацию ДТП. Кроме того, они 52 раза выезжали на происшествия социального характера, осуществили 195 спецнарядов для обеспечения безопасности на мероприятиях и 1567 патрулирований.

«За пять месяцев работы мотоподразделения спасли восемь человек. Пожарные на мотоциклах совместно с кинологами участвовали в поисках потерявшихся людей в лесопарковых зонах, а также не раз оказывали первую помощь при патрулировании. Также расчеты быстрого реагирования выезжали для помощи животным», - говорится в сообщении.

Каждый день 11 расчетов на 22 пожарно-спасательных мотоциклах патрулировали основные магистрали столицы, места массового пребывания людей, лесопарковые территории и зоны отдыха для контроля противопожарной обстановки.

В департаменте к 1 мая текущего года были готовы 165 спасателей мотогрупп. Их расчеты дислоцируются в пяти округах, чтобы охватывать всю территорию Москвы

«В 2020 году в рамках эксперимента один из моторасчетов опробовал новый вид работ для пожарных на мотоциклах. Работники ПСО 207 прошли обучение для проведения работ на высоте с помощью альпинистского снаряжения. Благодаря этим навыкам в июне 2020 с помощью альпснаряжения мотоспасатели оперативно оказали помощь крановщику, которому стало плохо при проведении работ на высоте, моторасчет спустил его и передал бригаде скорой помощи», - отмечается в материале.

Также пожарные из моторасчетов в этом году в рамках текущей эпидемиологической ситуации были обеспечены средствами индивидуальной защиты.