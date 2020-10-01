РИАМО - 1 окт. В 16:15 четверга на северо-западе Москвы столкнулись две иномарки — Toyota Camry и Skoda Superb, в результате пострадали два человека, сообщается в Twitter-аккаунте УГИБДД ГУ МВД России по Москве.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла по адресу: Новокуркинское шоссе, дом 23.

«Произошло столкновение автомобилей Toyota Camry и Skoda Superb. В результате столкновения произошло задымление двигателя автомобиля Skoda », - говорится в сообщении.

По предварительным данным пострадали водитель и пассажир Toyota.