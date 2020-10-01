РИАМО - 1 окт. В Москве завершаются работы по включению отопления, отопление включено во всех социальных учреждениях и 99% жилых домов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Отопительный сезон начался в Москве в 28 сентября.

«В настоящее время завершаются мероприятия по организации подачи тепла на городские объекты, проводится пуско-наладка оборудования, работы ведутся в соответствии с графиком", - отметил Бирюков.

Он напомнил, что технологически срок включения отопления - пять суток. Первыми тепло получают социальные объекты, жилые дома и офисные здания, затем - предприятия торговли и промышленности.

Городские службы полностью готовы к началу отопительного сезона: тепловые сети подготовили, гидравлические испытания провели, ненадежные участки выявлены и отремонтированы.