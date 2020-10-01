РИАМО – 1 окт. Специалисты Роскачества назвали пять производителей некачественной минералки, всего они изучили воду в бутылках 32 популярных торговых марок, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Лечебно-столовая и лечебная минеральные воды продаются без рецепта, но это не значит, что их можно пить в любом количестве: даже полезные напитки при бесконтрольном применении способны нанести вред организму», — говорится в сообщении.

Специалисты исследовали бутилированную воду объемом от 0,5 до 1,5 литра и стоимостью от 1,42 до 17,5 рубля за 100 миллилитров. В нескольких образцах минеральной воды не хватает сульфат-ионов и кальция. К ним относятся «Славяновская», «Смирновская» и «Нагутская 26».

«В маркировке «Кармадона» существуют расхождения по уровню рН и минерализации по наименованию места происхождения товара. А в «Улеймской» минеральной воде выявили несоответствие по содержанию гидрокарбонат-ионов», - говорится в сообщении.

С полным исследованием можножо ознакомиться на сайте Роскачества.