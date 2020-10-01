РИАМО - 1 окт. Администрация городского округа Егорьевск совместно со Сбербанком и АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» (дочерняя компания ПАО Сбербанк) запустили сервис безналичной оплаты школьного питания «Ладошки», говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Теперь детям и их родителям станет гораздо проще и приятнее оплачивать завтраки и обеды в учебных заведениях, а классные руководители смогут отправлять заявки на питание в электронном виде с использованием цифровых сервисов.

Удобство данной системы, прежде всего, в простоте использования учащимися и информационной открытости для родителей, получающих информацию при посещении личного кабинета или из СМС о том, что съел ребенок – полезный обед или сладости. Для школы плюсы также очевидны – учителю больше не нужно собирать наличные денежные средства и вести их учет. У школы появится возможность выгрузки в личном кабинете актуальной информации о питании школьников.

Оплата питания без использования биометрической технологии также возможна. В скором времени каждому желающему школьнику будет выдана пластиковая карта для оплаты покупок в столовой или в буфете. Пополнять лицевой счет можно через сервисы Сбербанка – интернет-банк Сбербанк Онлайн и его мобильную версию, через банкоматы, а также через Личный кабинет системы «Ладошки» картой любого банка без комиссий.

«Цель нашего проекта – создать удобную инфраструктуру, которая позволит родителям быть спокойными за ребенка. Ранее по системе «Ладошки» питались 600 школьников Егорьевска, а сегодня мы подключили к безналичной оплате школьного питания еще 9,5 тысяч учащихся из 22 школ городского округа. Использование данной системы – отличная альтернатива оплаты наличными, или банковской картой», - сказал управляющий Восточным отделением Среднерусского банка ПАО Сбербанк Александр Ченцов.

Он добавил, что с ее помощью на сайте «Ладошки.Дети» каждый родитель в своем Личном кабинете сможет проконтролировать питание ребёнка и увидеть – когда, сколько раз и какие конкретно блюда ему подавали в столовой. Кроме того, это исключит возможность покупки ребенком вредных продуктов в ближайшем магазине.

«Мы рады, что проект «Ладошки» реализовывается в наших школах. Его внедрение значительно увеличит скорость обслуживания в столовых, а также полностью исключит наличные деньги из процесса организации школьного питания. Также в рамках проекта нами реализован сервис «Накрытые столы». С его помощью классные руководители формируют в Личном кабинете на сайте «Ладошки.Дети» заявку на питание на весь класс», - отметила заместитель главы администрации городского округа Егорьевск Наталья Леликова.

«Система «Ладошки» – современная платформа, которая научит ребенка обращаться с финансами, а родителям позволит контролировать его расходы. Удобна система и для образовательных учреждений: она снимает лишнюю нагрузку с сотрудников учебного заведения, сокращает время обслуживания в столовых и в целом повышает эффективность системы питания в школе», - пояснила Бизнес-партнер Направления развития проекта «Ладошки» АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» Елена Земская.