РИАМО - 1 окт. В департаменте здравоохранения Москвы заверили, что официально публикуемая столичным оперштабом информация по динамике коронавирусной инфекции является достоверной, передает «Интерфакс».

«Колебания числа ежедневных случаев коронавирусной инфекции - это классическое течение инфекционного и эпидемиологического процессов в мегаполисе. Течение и других инфекционных заболеваний, если смотреть на долгосрочную динамику, практически всегда подразумевает волнообразный характер», - говорится в сообщении.

Скачки заболеваемости наблюдались в июле. В целом очень заметны скачки в период с конца апреля. Первые две недели число новых случаев за семь дней дважды практически удвоилось, затем темп роста чуть замедлился и снова резко вырос. В столичном депздраве заметили, что такое развитие эпидемиологического процесса характерно и для других городов мира.

Также в Москве отметили, что вне зависимость от результатов ПЦР-исследований все пациенты с подозрением на коронавирус при появлении первых признаков заболевания находятся под наблюдением врачей поликлиник и получают все необходимое лечение и лекарственные препараты.

«Результаты ПЦР-исследований действительно могут быть ложноположительными или ложноотрицательными. Если врач при осмотре пациента видит признаки заболевания, клиническая картина соответствует заболеванию, он может назначить повторное взятие мазка или дополнительное проведение исследования», - отмечается в материале.

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Текстовая трансляция

1 ОКТЯБРЯ

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