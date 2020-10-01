РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 окт. Студия декоративно-прикладного творчества «Волшебный сундучок» приглашает жителей на бесплатные занятия, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Активности проходят в люберецком Дворце культуры.

«У нас можно научиться лепке, фетровому шитью, бисероплетению, искусству оригами, росписи по дереву», - сказала руководитель студии Валерия Балашова.

Она отметила, что занятия проходят каждый четверг в 16:30 и в 18:15.

«Требуется предварительная запись, поскольку количество мест ограничено», - отмечается в материале.