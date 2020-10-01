РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 окт. На стадионе «Торпедо» в Люберцах 3 октября состоится сдача нормативов ГТО, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Начало в 10:00. Присутствующим предстоит сдача следующих нормативов: прыжок в длину с места толчком двумя ногами; подтягивание на высокой перекладине; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье; поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 минуту);метание спортивного снаряда 150, 500, 700 граммов; бег на 30 и 60 метров; челночный бег 3 на 10 метров», - говорится в сообщении.

Регистрация будет осуществляться за полчаса до начала мероприятия, при себе необходимо иметь медицинскую страховку, медицинскую маску и спортивную форму.

Телефон для справок: 8(495)503-32-42.

Мероприятие будет проходить строго с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.