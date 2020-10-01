РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 окт. Художественная выставка работ участников программы «Активное долголетие» открылась в ДК Подольска в четверг, сообщается в группе «Дом культуры «Металлург» в соцсети «ВКонтакте».

«В День пожилого человека, который отмечается в пятницу, в фойе Дома культуры «Металлург» открылась выставка работ участников мастер-классов по живописи, которые занимаются рисованием в рамках губернаторской программы «Активное долголетие», - говорится в сообщении.

В проекте «Активное долголетие» пенсионеры реализовывают свои творческие способности. Участники выставки регулярно участвовали в мастер-классах по живописи, виртуально посещали Третьяковскую галерею и другие известные музеи.

Все желающие в возрасте от 60 лет могут присоединиться как к занятиям по живописи, так и к народному хоровому пению, как только возобновятся занятия по программе «Активное долголетие».