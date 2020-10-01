РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 окт. В подмосковных Люберцах 11 октября двукратный чемпион мира по ММА Алан Хадзиев проведет бесплатный мастер-класс для школьников и юнармейцев, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Одиннадцатого октября в фитнес-клубе AVRORA FITNESS лидер РОО «РосМолСпорт Московской области», двукратный чемпион мира по ММА Алан Хадзиев проведет мастер-класс для учащихся и юнармейцев школы №11 имени Героя Советского Союза Е.И. Ларюшина. Мероприятие начнется в 14:00», - говорится в сообщении.

Спортсмен проведет небольшую тренировку, во время которой покажет основные удары и борцовские приемы бойцов ММА. Он расскажет молодежи о том, что привело его в спорт и чем он занимается в свободное время. Также у ребят будет возможность лично пообщаться с чемпионом, посмотреть и померить чемпионские пояса.

Мероприятие организовано РОО «РосМолСпорт Московской области» при поддержке администрации городского округа Люберцы, фитнес-клуба AVRORA FITNESS и движения «Юнармия». Адрес фитнес-клуба: Люберцы, улица Митрофанова, дом 22, корпус 2.