РИАМО - 1 окт. В столице введено в эксплуатацию шесть культурных объектов с начала 2020 года, сообщил журналистам руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Он добавил, что также в столице построили четыре спортивных объекта.
«Возведен уникальный дворец современного пятиборья — единственный подобный объект в России. До конца года еще четыре объекта будет введено в эксплуатацию», — отметил глава столичного депстроя.
Ранее Загрутдинов сообщил, что шесть объектов образования на 2,5 тысячи мест ввели в эксплуатацию с начала текущего года в Москве.
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