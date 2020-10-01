РИАМО - 1 окт. В столице введено в эксплуатацию шесть культурных объектов с начала 2020 года, сообщил журналистам руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Мы сначала года ввели шесть объектов культуры. В том числе культурный центр в новой Москве в поселении Киевский. Еще три объекта мы запустим (в эксплуатацию - ред.) до конца 2020 года», — сказал Загрутдинов.

Он добавил, что также в столице построили четыре спортивных объекта.

«Возведен уникальный дворец современного пятиборья — единственный подобный объект в России. До конца года еще четыре объекта будет введено в эксплуатацию», — отметил глава столичного депстроя.

Ранее Загрутдинов сообщил, что шесть объектов образования на 2,5 тысячи мест ввели в эксплуатацию с начала текущего года в Москве.