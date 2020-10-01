РИАМО - 1 окт. Порядка 1,7 миллиона столичных пенсионеров пользуются онлайн-услугами, которые предоставляет портал mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Люди старшего возраста могут дистанционно получить и оплатить квитанции ЖКХ, а также передавать показания счетчиков и получать информацию о своем здоровье. Также столичные пенсионеры могут слушать вебинары, объясняющие как осваивать новые технологии.

«Все это способствует приобщению к получению услуг онлайн — с начала этого года жители старшего возраста воспользовались топ-услугами и сервисами на mos.ru более 8,7 миллиона раз», — сказал заместитель руководителя департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.

Самым популярным сервисом среди пожилых москвичей является передача показаний счетчиков воды: более 3 миллионов обращений. Также москвичам доступен архив показаний, переданных за предыдущие расчетные периоды.

Показания можно внести на несколько месяцев вперед в случае отъезда, например, на дачу. Также спросом пользуется услуга по передачи электроэнергии.