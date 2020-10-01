РИАМО - 1 окт. В Подмосковье заканчивается уборочная кампания зерновых, зернобобовых и масличных культур, уже убрано примерно 95% всех засеянных площадей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В настоящее время зерновые и зернобобовые культуры убраны на площади 155 тысяч гектар, что составляет 93% от плана, валовый сбор составил 518,9 тысячи тонн при урожайности 33,8 центнера с гектара», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Он отметил, что масличные культуры убрали с 25,8 тысячи гектар, валовый сбор составил 61,2 тысячи тонн при урожайности 23,7 центнера с гектара. Этот показатель превышает уровень 2019 года в три раза.

«В ближайшую неделю планируем завершить сбор данных культур», — заявил Разин.

Он также добавил, что в настоящее время продолжается активная уборка картофеля и овощей открытого грунта.

«Убран картофель с площади 7,5 тысяч гектар в объеме 181,8 тысячи тонн при урожайности 242 центнера с гектара и собраны овощи с площади 3,6 тысячи гектара в объеме 103,7 тысячи тонн», — резюмировал министр.