РИАМО - 1 окт. Последний этап конкурса профессионального мастерства «Лучший фельдшер скорой и неотложной медицинской помощи» прошел 30 сентября, победителем стал работник подстанции №4 Александр Музыка, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Варвара Севастьянова (подстанция №55) заняла второе место. Третье место досталось Наталье Коноплевой (подстанция №55). Четвертой стала Лилия Старцева (подстанция №25), пятое место осталось за Евгением Бедой (подстанция №21).

«Вы – наши ангелы, которые летят по дорогам Москвы и спасают человеческие жизни. Вы первые приходите туда, где требуется экстренная медицинская помощь. Все жители Москвы знают: когда они наберут номер 103, вы обязательно приедете и поможете. И это подтверждается многочисленными добрыми словами от тех, кого вы спасли», — сказала заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Елена Ефремова.

В 2020 году конкурс «Лучший фельдшер скорой и неотложной медицинской помощи» провели в три этапа. Отборочный этап состоялся на станции скорой помощи имени А.С. Пучкова, I и II этапы — в столичном медколледже №7.

В финальной части жюри рассматривали видеоролики конкурсантов, в которых участники рассказывали о себе и своей работе, ставили оценку их эссе, а также подводили итоги блиц-игры «Вечная слава героям Великой Победы!».