РИАМО - 1 окт. В Дмитровском городском округе перед судом предстанет 23-летний уроженец Саратовской области, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему пасынку, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

По данным следствия, с 1 по 18 июля этого года мужчина в частном доме постоянно бил мальчика по голове, лицу, туловищу и конечностям.

«На допросе у следователя обвиняемый заявил, что совершил преступление из-за неприязненного отношения к ребенку», — говорится в сообщении.

О произошедшем стало известно после того, как травмированного ребенка обнаружил охранник КПП, он же обратился в полицию.

Мать ребенка была признана виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию мальчика. Она получила 300 часов обязательных работ. Сейчас ребенок находится под опекой у бабушки. Уголовное дело направили для рассмотрения в суд.