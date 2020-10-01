РИАМО - 1 окт. С начала 2020 года в подмосковных лесах заблудились 1136 человек, сообщила РИАМО председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

«С начала 2020 года в подмосковных лесах заблудились 1136 человек. На телефон единой службы спасения 112 поступило 852 обращения с просьбой о помощи», - сказала Казимир.

Она отметила, что в сентябре этого года, несмотря на скудный урожай грибов, из лесов региона не смогли найти дорогу домой 282 человека.

«Двое пожилых мужчин 84 и 83 лет, которые в начале сентября отправились за грибами, до сих пор числятся без вести пропавшими», - добавила Елена Казимир.

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области добавила, что наибольшее количество заблудившихся в первый месяц осени зафиксировано в следующих лесничествах: в Клинском - 38 человек, Дмитровском - 30 человек, Звенигородском и Сергиево-Посадском - по 29 человек, Наро-Фоминском - 24 человека, Московском учебно-опытном - 22 человека.

«Отправляясь на «тихую охоту», не забывайте о своей безопасности, соблюдайте несложные правила, чтобы прогулка в лес не обернулась трагедией. Предупредите своих родственников или знакомых, куда вы идете, возьмите с собой заряженный мобильный телефон, воду и необходимые лекарства, запоминайте дорогу, которой идете - не полагайтесь на свое знание местности», - добавила Елена Казимир.

Если потерялись – не паникуйте. Звоните на телефон единой службы спасения 112. Вам обязательно придут на помощь​.