РИАМО - 1 окт. Неизвестные злоумышленники напали на бывшего адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева в Москве и облили его нечистотами, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел утром в среду. Юрист направлялся на интервью.

«Сегодня в 10:45 <...> на меня было совершено покушение с криком, что за вчерашнее мое высказывание», — сказал Пашаев.

Накануне Пашаев сообщил, что расскажет о «заказчике» дела против Ефремова, получившего недавно восемь лет колонии за ДТП.​​