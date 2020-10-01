РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 окт. С четверга во всех отделах многофункциональных центров городского округа Люберцы будет выполняться санитарная обработка помещений, сообщила директор МУ «Люберецкий МФЦ» Маргарита Скалябина.

«Уважаемые заявители! Информируем вас, что с первого октября в целях нераспространения коронавирусной инфекции во всех отделах МУ «Люберецкий МФЦ» будет производиться санитарная обработка помещений. Просим учитывать это при планировании посещения наших офисов», - сказала Скалябина.

Санобработка помещений будет проводиться с 11:00 до 11:30 и с 16:00 до 16:30.